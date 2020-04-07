Стали известны подробности о болезни Бабкиной: результаты теста на коронавирус

У 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной, которую якобы госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА со ссылкой на представителей артистки.

"Надежда Бабкина на лечении в стационаре с пневмонией, коронавируса не нашли, состояние стабильное с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Сама артистка почувствовала недомогание еще 1 апреля. В ночь на 7 апреля состояние значительно артистки ухудшилось.

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

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