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7 апреля • обновлено в 15:30
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Стали известны подробности о болезни Бабкиной: результаты теста на коронавирус

2.7т
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У 70-летней российской певицы Надежды Бабкиной, которую якобы госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, не обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА со ссылкой на представителей артистки.

Обнародованы результаты теста на коронавирус у Бабкиной
"Надежда Бабкина на лечении в стационаре с пневмонией, коронавируса не нашли, состояние стабильное с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

Сама артистка почувствовала недомогание еще 1 апреля. В ночь на 7 апреля состояние значительно артистки ухудшилось.

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
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