Стала известна судьба наследства умершего Данелии

Вчера, 4 апреля 2019 года, скончался знаменитый советский режисер Георгий Данелия. Причиной смерти стал сепсис, развившийся у него после продолжительной болезни.

Наследство Данелии, вероятнее всего, разделят на 4 части и поделят между его женой, детьми и внуками, пишет "СтарХит".

RuBaltic.Ru

Юрист адвокатской палаты Московской области, директор коллегии адвокатов презумпции Филипп Шишов рассказал, что большая часть достанется жене Данелии Галине.

"Если человек состоял в законном браке, то его жена получает половину имущества, нажитого в браке (кроме случаев, когда был заключен брачный контракт). Другая половина и все, нажитое покойным до брака, становится частью наследственной массы и в равных долях делится между наследниками первой очереди. В данном случае одна доля достается супруге, вторая — дочери, а третью делят пополам между двумя детьми умершего сына — они тоже становятся наследниками первой очереди по праву представления", — отметил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2019 года Госагентство Украины по вопросам кино опубликовало обновленный список запрещенных для показа фильмов, куда вошли "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии.

Ранее Данелия пожелал Украине мира, отметив, что у него "нет позиции в сегодняшнем конфликте".

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