Стала известна причина смерти пластического хирурга Алены Верди, которую обвиняли в уродовании людей

Причиной смерти 38-летней Алены Верди, которая работала пластическим хирургом без специального образования, стал обширный инсульт.

Вскрытие установило, что инсульт был спровоцирован алкогольным и наркотическим опьянением, в результате чего женщина получила серьезное поражение мозга, сообщает "Комсомольская правда".

Отметим, скандально известный пластический лжехирург умерла в Краснодаре после нескольких дней в коме.

"Доктор Франкенштейн", как прозвали Алену в СМИ, "прославилась" тем, что провела ряд пластических операций, которые, как подозревают, изородовали около 20 россиянок. За это женщина была арестована, но позже отправлена на так называемый домашний арест.

kubnews.ru

По данным издания, пострадавшие от рук Алены Верди пациентки будут продолжать добиваться справедливости в суде, но теперь обвинения направятся в адрес клиники, где проходили незаконные хирургические вмешательства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Доктор Франкенштейн" из Украины забыла в теле россиянки огромный дренаж.