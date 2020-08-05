Стала известна истинная причина распада The Beatles

Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни признался, что причиной распада стала ссора в коллективе.

Как рассказал певец в интервью журналу GQ, он долгое время переживал из-за того, что поклонники считали его виновным в распаде группы. Мнение общественности о том, что при распаде коллектива все участники ненавидели друг друга, неправильное.

"Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие – это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", – поделился Маккартни.

The Beatles распалась из-за ссоры CNBC.com

Бывший участник группы также признался, что подал в суд на бывших коллег, чтобы защитить песни The Beatles. Маккартни объяснил, что если бы он этого не сделал, права на песни принадлежали бы бизнесмену Аллену Клейну, который был менеджером группы в конце 1960-х.

Отметим, The Beatles – британская бит-рок-группа, созданная в 1960 году в Ливерпуле. Она стал самой популярной музыкальной группой за всю историю человечества. Коллектив распался в 1970 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне юбилейного переиздания "Белого альбома" (White Album, 1968) на канале ливерпульской четверки The Beatles в YouTube вышел новый клип на песню "Glass Onion". Видео представляет собой яркую анимацию с использованием редких архивных фотографий группы.