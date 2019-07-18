"Стал независимым": Потап сделал неожиданное признание о жизни с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался в полной независимости после женитьбы на поп-диве Насте Каменских (NK).
Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина", уточнив, что он спокойно попрощался со статусом холостяка.
"Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти", – сказал Потап.
Потап и Каменских в Праге
instagram/realpotap
Он также признался, что "не догулял" медовый месяц с Каменских. Сейчас парочка отправилась в Прагу, где они продолжат наслаждаться обществом друг друга без посторонних.
"Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия – ведь Настя наполовину итальянка. Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться – и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие "вылазки", поэтому немного "разбили" наше лето", – добавил счастливый супруг Каменских.
Потап целует Каменских в Праге
instagram/kamenskux
Потапенко и Каменских
instagram/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого молодожены отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
После этого Каменских заподозрили в беременности, хотя она призналась, что откормилась во время медового месяца.
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