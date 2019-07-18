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"Стал независимым": Потап сделал неожиданное признание о жизни с Каменских

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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался в полной независимости после женитьбы на поп-диве Насте Каменских (NK).

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Украина", уточнив, что он спокойно попрощался со статусом холостяка.

"Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти", – сказал Потап.

Потап и Каменских в Праге

Потап и Каменских в Праге

instagram/realpotap

Он также признался, что "не догулял" медовый месяц с Каменских. Сейчас парочка отправилась в Прагу, где они продолжат наслаждаться обществом друг друга без посторонних.

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"Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия – ведь Настя наполовину итальянка. Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться – и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном – мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие "вылазки", поэтому немного "разбили" наше лето", – добавил счастливый супруг Каменских.

Потап целует Каменских в Праге

Потап целует Каменских в Праге

instagram/kamenskux

Потапенко и Каменских

Потапенко и Каменских

instagram/kamenskux

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес свадьба Отношения
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