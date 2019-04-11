"Спиз**и все!" Российская телеведущая попала в неприятности в Лондоне

Известная российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева рассказала об инциденте, который случился с ней во время отпуска в Лондоне (Великобритания).

Так, Лера опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, в котором пожаловалась, что у нее украли кошелек с деньгами и банковскими картами. Преступление было совершено у Букингемского дворца. Отметим: ведущая оказалась настолько расстроена, что не стеснялась в выражениях — употребляла нецензурную лексику (видео смотрите ниже).

"Хотела сказать, что здесь здорово и прекрасно, но судя по этому месту — Букингемский дворец, сказать уже не могу. Потому что сегодня утром, у меня здесь спиз**и из сумки кошелек, где у меня лежали все карты и все наличные деньги. Поэтому теперь, в который раз, этот прекрасный бл*** дворец и площадь будут вызывать у меня отрицательные воспоминания. Всякое бывает, конечно, но неприятно. Полдня в полиции", — поделилась Кудрявцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Елена Корикова, звезда сериала "Бедная Настя", сообщила о краже. Знаменитость якобы обворовали рядом с большим торговым центром.

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