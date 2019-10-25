Спецслужбы США допросили известного рэпера, выступившего против Трампа

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный как Eminem, был допрошен Секретной службой США после того, как в его песнях прозвучали угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки.

Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на предоставленные службой документы.

Полученные документы доказывают, что Секретная служба США действительно допросила рэпера. Согласно им, Мэтерс вел себя "неприемлемо", а также "угрожал лицам под защитой".

Поводом для разговора с артистом стали слова в его композиции Framed ("Обрамленный"). В ней Эминем жестко высказывается против Трампа и его дочери.

Отмечается, что сам рэпер упоминал о том, что его допрашивали спецслужбы, в другой песне под названием The Ringer, выпущенной в 2018 году.

Так, артист неоднократно резко высказывался в отношении Трампа. В 2017 году он побудил поклонников на фестивале "Рединг" выкрикивать нецензурные оскорбления в адрес американского президента.

А в сингле Campaign Speech ("Предвыборная речь"), выпущенном в 2016-м, артист назвал политика "целующей з**ницы марионеткой".

Кроме того, он записал дисс на Трампа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный комедийный актер из США Джим Керри нарисовал карикатуру, посвященную скандалу с возможным импичментом Дональда Трампа после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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