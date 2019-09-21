"Спасибо за любовь!" Самая горячая пара "Танців з зірками" ответила на слухи об отношениях

Участник "Танці з зірками" Александр Прохоров признался, что с партнершей Анной Ризатдиновой проводит больше времени, чем с близкими.

Он откровенно рассказал в интервью Clutch о личных отношениях с ней, постоянной работе над номерами и желаниях от проекта.

"Конечно, успели и притереться, ведь видимся друг с другом чаще, чем со своими близкими и родными. С Аней безумно комфортно работать, мы смогли найти тот компромисс и общие цели, которые помогают нам двигаться уверенными шагами на проекте. Очень благодарен Анюте за самоотдачу, упорство и любовь к делу, которым она сейчас занимается", – сказал он.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова - Танці з зірками instagram/tanci1plus1

Прохоров добавил, что ему повезло второй сезон подряд с партнершами спортсменками, однако отметил, что в таком случае паре возможно сложнее, чем другим. Так как приходится переучать тело двигаться по-новому.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова tanci1plus1

"Хочется, чтобы нашу с Аней пару оценивали не за растяжку и гибкость, а за труд и усердие, с которыми мы готовим каждую нашу постановку. Выходя на паркет, не хочется показывать, как тяжело или как неудобно делать движения, поддержки. Зритель жаждет красоты и легкости. И мы над этим работаем, а это, поверьте, нелегко", – добавил он.

Стоит отметить, что после выхода пары на паркет в сети разнеслись предположения, что между ними есть что-то кроме партнерства по танцам и дружбы. Такие выводы делались из-за теплых слов Анны и Александра друг другу, но пока самая горячая пара проекта хранит молчание по этому поводу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем выпуске номер Прохорова и Ризатдиновой вызвал осуждение в сети из-за чрезмерной откровенности и интимности.

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