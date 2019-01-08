''Состояние – мрак'': Лобода озадачила депрессивным фото

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, озадачила поклонников грустным снимком с Карибский островов.

Она обнародовала на своей персональной странице в Instagram фото после тренировки, добавив неоднозначный комментарий.

"Состояние, атмосфера, душа", – подписала Лобода под черно-белым снимком, где запечатлена сидящей с закрытым лицом.

При этом под другой публикацией она рассказала, что ежедневные тренировки дают ей больше сил. В сети не поняли, с чем связано состояние певицы, хотя в комментариях многие согласились, что у нее депрессия.

"Атмосферно", "Вы грустите?", "Устала отдыхать", "Уставшая", "Фотка, как состояние души", "Как справиться с депрессией", "Состояние – мрак, черно-белая, где жизнерадостный настрой", – написали пользователи.

Светлана Лобода instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер Лободы Нателла Крапивина рассказала, почему они отказались от концертов в Украине.