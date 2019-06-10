Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось: врачи борются за жизнь

Заслуженный артист России, композитор и продюсер Бари Алибасов, который выпил жидкость для чистки труб "Крот", утром 10 июня ненадолго пришел в сознание, после чего у него началось внутреннее кровотечение в желудке.
Об ухудшении состояния здоровья россиянина сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой.
"Содержание гемоглобина в крови продюсера упало до критического уровня в 80 г/л", – сказано в сообщении.
Instagram Бари Алибасова
При этом сын артиста в комментарии телеканалу "360" ранее сказал: "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул".
По его словам, врачи перестали давать пациенту препараты, которые погружают организм в медикаментозный сон. При этом, по расчетам докторов, продюсер уже должен был очнуться, однако этого не произошло.
"И вот он сейчас не просыпается, и мы переживаем. Потому что он уже должен быть в сознании, по-хорошему, а он не включается", – цитирует сына продюсера "Пятый канал".
Как рассказал сын, заживление ожогов внутренних органов осложняется из-за шрама на животе у Алибасова.
"Его тридцать лет назад в живот пырнули, и этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике", – пояснил он.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
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