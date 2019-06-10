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Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось: врачи борются за жизнь

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Заслуженный артист России, композитор и продюсер Бари Алибасов, который выпил жидкость для чистки труб "Крот", утром 10 июня ненадолго пришел в сознание, после чего у него началось внутреннее кровотечение в желудке.

Об ухудшении состояния здоровья россиянина сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой.

"Содержание гемоглобина в крови продюсера упало до критического уровня в 80 г/л", – сказано в сообщении.

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Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось: врачи борются за жизнь

Instagram Бари Алибасова

При этом сын артиста в комментарии телеканалу "360" ранее сказал: "Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул".

По его словам, врачи перестали давать пациенту препараты, которые погружают организм в медикаментозный сон. При этом, по расчетам докторов, продюсер уже должен был очнуться, однако этого не произошло.

"И вот он сейчас не просыпается, и мы переживаем. Потому что он уже должен быть в сознании, по-хорошему, а он не включается", – цитирует сына продюсера "Пятый канал".

Как рассказал сын, заживление ожогов внутренних органов осложняется из-за шрама на животе у Алибасова.

"Его тридцать лет назад в живот пырнули, и этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике", – пояснил он.

Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось: врачи борются за жизнь

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости России
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