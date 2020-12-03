Соседка российского блогера Reeflay рассказала о дне, когда умерла его подруга: были пьяны и скандалили

Соседка российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время стрима которого умерла его подруга Валентина, рассказала подробности отношений пары и о дне, когда произошла трагедия. Ей часто приходилось видеть из окна непонятные картины.

Так, Решетников и Валентина снимали дом в подмосковной деревне, где они регулярно устраивали шумные вечеринки. Их соседи возмущались и просили вести себя тихо, пишет 5-tv.ru.

По словам соседки, она слышала драки и скандалы из их дома. Кроме того, пару не раз видели пьяными и к ним ночью часто приезжало большое количество людей.

Женщина рассказала, что иногда компании путали дом и стучались к ней. Ее муж просил блогера прекратить это безобразие, но тот уверял, что все будет хорошо.

Как стало известно, также соседка стала свидетельницей начала предстоящей трагедии. Она увидела, как утром Решетников выгонял подругу из дома в одном белье, при этом он начал драться с ней.

"Они были пьяные. Увидев нас, он загнал ее назад домой. Услышали крики, была драка. Мы уехали, через полчаса вернулись, и нам сказали, что она уже мертва", – отметила женщина.

Женщина добавила, что Решетников якобы требовал у подруги рассказать какие-то данные.

"Он орал: "Скажи мне код!" – сообщила соседка.

Также она вспомнила, что такое происходило часто. При этом парень с девушкой менялись ролями.

"То она его выгоняла, то он ее выгонял, но они были в одежде. А сегодня вот…", – подытожила соседка.

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