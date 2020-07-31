Соседи Заворотнюк рассказали правду о том, как она выглядит после лечения от рака

Соседи российской актрисы Анастасии Заворотнюк, проживающие в элитном коттеджном поселке Крекшино в Подмосковье, рассказали, что больной раком звезде стало значительно лучше.

Также по словам соседей, артистка сильно похудела, а волосы, которые выпали после химиотерапии уже отросли. Об этом пишет popcake.tv.

"Настя похудела, у нее снова отросли волосы, она даже улыбалась", –рассказали знакомые звезды.

Анастасия Заворотнюк до болезни WomanHit

Также соседи Заворотнюк добавили, что в целом состояние актрисы – стабильное, она "окрепла" и у нее появился позитивный настрой.

"Мы очень рады, что Насте стало лучше и верим в ее полное исцеление", – отметили они.

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