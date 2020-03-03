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3 марта • обновлено в 08:42
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Солист Little Big рассказал, как его послал Зеленский

8.4т
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Лидер группы Little Big, которая в этом году представит Россию на Евровидении, Илья Прусикин вспомнил, как однажды его послал Владимир Зеленский.

Так, ситуация произошла в 2001 году, когда они поехали в Сочи на фестиваль. Об этом Прусикин рассказал в шоу "Зашкварные истории", которое выходит на YouTube-канале "Кликлак".

Группа Little Big

Группа Little Big

zolotoy.ru

Тогда на фестивале выступала команда КВН "95 Квартал". Они репетировали в холле гостиницы "Жемчужная" на восьмом этаже. По словам Прусикина, он зашел в помещение как раз во время репетиции и стал передразнивать Зеленского. На что лидер "Квартал 95" вспылил.

"Он просто поворачивается и: "Пошел на х*й отсюда, бл*, за*бал!", прокричал Зеленский, после чего Прусикин постарался побыстрее уйти.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых знаменитых клипах популярной российской группы Little Big.

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Место
Россия
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Roma Roma
Roma Roma
Лучше бы Зеля пупкину так сказал!
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Пошел на х*й отсюда, бл*, за*бал! С тех пор мало что изменилось :)
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фил филька
фил филька
прикольный коллектив)
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