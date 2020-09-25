Солист "Би-2" о ситуации в Беларуси: для нас – это личная трагедия, Лукашенко должен уйти

Вокалист российской группы "Би-2" Лева (Егор Бортник) высказался о незаконном избрании президента Александра Лукашенко на шестой срок, отметив, что "выборы – сфальсифицированы". Также, по мнению музыканта, Лукашенко должен "сам уйти из должности".

Артист заявил, что все, что сейчас происходит в Беларуси, связано с "его личной трагедией", так как он и его коллега про группе Шура (Александр Уман) родом с Беларуси. Об этом шла речь в интервью рокера для газеты "Труд".

"Мы с Шуриком родом из Белоруссии: я из Минска, он из Бобруйска. Для нас, конечно, все, что сейчас происходит в Белоруссии – личная трагедия. Думаю, Лукашенко должен уйти. Я никогда не был фанатом этого, но здесь ситуация необычная. Надеюсь, это скоро решится. Просто пора, пути назад нет. Выборы были беспрецедентно сфальсифицированы. Неслучайно люди слышали и поддерживали нас, а мы – их... " – высказался он.

Вокалист "Би-2 также пояснил, что "из соображений безопасности" они отменили концерт в Минске.

"Мы отложили концерт из соображений безопасности, но теперь угроза исходит уже не от коронавируса, а от властей: сегодня в Беларуси любые массовые собрания могут вызвать его непредсказуемую и неадекватную реакцию. А от самой общественности исходили просьбы о переносе в лучшие времена", – подытожил он.

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