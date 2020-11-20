София Ротару едет выступать в Россию: у певицы проблемы с деньгами

Знаменитая украинская певица София Ротару снова едет в Россию с выступлениями.

Как рассказал директор артистки Сергей Лавров, в Москве она не появлялась уже больше года. Это связано с пандемией коронавируса, пишет "Собеседник".

Согласно источнику, у Ротару сейчас проблемы с финансами – она осталась без концертов.

"Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет", – отметил директор певицы.

Кроме того, он добавил, что у исполнительницы очень дорогая логистика – билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива. В общей сложности набирается сумма на два миллиона.

"Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет", – сказал Лавров.

По словам директора певицы, иногда Ротару выступает бесплатно. Например, у друзей или на новогодних съемках на "Первом канале" и "России 1".

Стоит отметить, что сейчас украинская исполнительница летит в Москву, чтобы выступить на "Песне года".

"Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", – подчеркнул Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-помощница украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина подробно рассказала о своем тюремном сроке из-за артистки. Она получила шесть лет тюрьмы за мошенничество.