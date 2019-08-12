"Сочная фигурка": Шейк восхитила сеть фото в купальнике

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, восхитила поклонников яркими фото с пляжа.
Так, ее заметили на отдыхе в Испании вместе с мамой и 2-х летней дочкой. Снимки опубликовали в социальной сети Instagram.
Ирина Шейк
hdfashion.tv
У Ирины Шейк продолжаются каникулы на берегу Средиземного моря, где супермодель нашла время для отдыха с мамой Ольгой и дочерью Леей. В минувшие выходные она наслаждалась испанским солнцем на яхте у острова Форментера: модель появилась на пляже в кроп-топе и юбке своего любимого бренда Versace. #irinashayk⠀ ⠀ Как вам фигура Ирины?😍
"Красотка", "Огонь фигура", "Она шикарна", "Конечно шикарная, а как же еще?", "Какая она красивая", "Ирина нравится. Как внешне, так и по поведению. Ничего лишнего никогда не говорит", - пишут в сети.
Напомним, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.
Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги музыканта. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.
Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали травить Гагу из-за Ирины Шейк.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram