"Сочная фигурка": Шейк восхитила сеть фото в купальнике

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с отцом своей дочери актером Брэдли Купером, восхитила поклонников яркими фото с пляжа.

Так, ее заметили на отдыхе в Испании вместе с мамой и 2-х летней дочкой. Снимки опубликовали в социальной сети Instagram.

Ирина Шейк hdfashion.tv

"Красотка", "Огонь фигура", "Она шикарна", "Конечно шикарная, а как же еще?", "Какая она красивая", "Ирина нравится. Как внешне, так и по поведению. Ничего лишнего никогда не говорит", - пишут в сети.

Напомним, отношения Брэдли Купера и Ирины Шейк продолжались четыре года. О том, что они расстались, стало известно в мае.

Кризис в семье знаменитостей назрел еще в 2018-ом, после того как Купер начал работать над фильмом "Звезда родилась". В картине он сыграл роль влюбленного в героиню Леди Гаги музыканта. Именно во время съемок, по мнению инсайдеров, актер закрутил роман с певицей.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне начали травить Гагу из-за Ирины Шейк.

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