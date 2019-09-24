"Собрал друзей и попрощался": появились новые подробности смерти Числова

Мать покойного актера Александра Числова Валентина Александровна в эфире программы "Прямой эфир" заявила, что ее сын был заражен ВИЧ-инфекцией.

Так, пенсионерка узнала об этом от лечащего врача артиста. Также медик рассказала и о других заболеваниях Числова (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Александр Числов Фото: teleprogramma.pro

"Когда он к нам поступил, у него была двухсторонняя пневмония, что подтверждают рентгеновские снимки. Летом он выписался под расписку. Также выписался из наркологической клиники, где его лечили от алкоголизма. Кроме того, помимо двухстороннего воспаления легких, дальнейшее обследование выявило, что у него очень плохо работает печень, низкий гемоглобин, анемия. У всех больных при поступлении в больницу берется три анализа — гепатит, сифилис и ВИЧ. Так, вот последний оказался с положительной реакцией", — рассказала женщине врач-терапевт, наблюдавшая артиста.

Скриншот с видео

Также Валентина Александровна отметила, что сын никому не рассказывал подробностей о своем диагнозе. По ее словам, только однажды он упомянул о трудноизлечимой болезни, при этом недоумевая, кто мог его заразить.

"Он сказал, что умрет в октябре. Собрал друзей и попрощался с ними. Мы об этой болезни не знали ничего", — добавила мать артиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине августа Числова госпитализировали с подозрением на пневмонию. А за неделю до кончины в эфир вышла телепередача Андрея Малахова, посвященная Числову. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, в каком состоянии находится актер.

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