Собчак высмеяла власть РФ за решения открыть салоны красоты во время карантина

Российская телеведущая Ксения Собчак едко высказалась по поводу решения российских чиновников открыть часть салонов красоты в Москве и Подмосковье в период карантина.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость написала новый пост.

Ксения Собчак rbc.ru

"На фоне всеобщего пи*деца и разрушающегося мира, вдруг разрешили открыть салон с аппаратными процедурами. Может, некоторым чиновникам стало совсем невыносимо смотреть на своих благоверных без ультраформера и биоревитализации? Но главный вопрос у меня такой: правильно ли я понимаю, что если теперь выйду из дома и поеду на "биоревитализацию", а не только в Останкино и обратно, то это как бы норм будет? И в чем идея кампании "Оставайся дома", если рядом происходит явная кампания "сделай лифтинг лица, пока тебя никто не видит", – пишет Собчак.

В комментариях телеведущую поддержали многие пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Виторган резко отреагировал на новый пост телеведущей и экс-жены Ксении Собчак о коронавирусе и Боге.

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