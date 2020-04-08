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8 апреля • обновлено в 21:46
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Собчак высмеяла власть РФ за решения открыть салоны красоты во время карантина

15.4т
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Российская телеведущая Ксения Собчак едко высказалась по поводу решения российских чиновников открыть часть салонов красоты в Москве и Подмосковье в период карантина.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость написала новый пост.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

rbc.ru

"На фоне всеобщего пи*деца и разрушающегося мира, вдруг разрешили открыть салон с аппаратными процедурами. Может, некоторым чиновникам стало совсем невыносимо смотреть на своих благоверных без ультраформера и биоревитализации? Но главный вопрос у меня такой: правильно ли я понимаю, что если теперь выйду из дома и поеду на "биоревитализацию", а не только в Останкино и обратно, то это как бы норм будет? И в чем идея кампании "Оставайся дома", если рядом происходит явная кампания "сделай лифтинг лица, пока тебя никто не видит", – пишет Собчак.

В комментариях телеведущую поддержали многие пользователи.

Собчак высмеяла власть РФ за решения открыть салоны красоты во время карантина
Собчак высмеяла власть РФ за решения открыть салоны красоты во время карантина
Собчак высмеяла власть РФ за решения открыть салоны красоты во время карантина
Собчак высмеяла власть РФ за решения открыть салоны красоты во время карантина
Собчак высмеяла власть РФ за решения открыть салоны красоты во время карантина

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Виторган резко отреагировал на новый пост телеведущей и экс-жены Ксении Собчак о коронавирусе и Боге.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
Новости России
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