Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности

Российская телеведущая Ксения Собчак удивила пользователей сети изменениями во внешности. Так, многие предположили, что она беременна во второй раз, поскольку обратили внимание на ее округлившийся живот.

С изменившейся внешностью Собчак появилась на шоу "ДокТок".

"Это та самая Собчак, которая заявила, что в России рожают только идиоты?", "Блин, извините, она беременна", "Собчак беременна? Снова истерика. Задает вопросы и не дает отвечать. Если так уж боится заразиться, пусть сидит дома", "Собчак беременна?", - комментируют видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что скандальная телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что Собчак и Богомолов ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Недавно Ксения также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).

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