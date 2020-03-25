Главная Новости
25 марта • обновлено в 22:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности

805
Читать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак удивила пользователей сети изменениями во внешности. Так, многие предположили, что она беременна во второй раз, поскольку обратили внимание на ее округлившийся живот.

С изменившейся внешностью Собчак появилась на шоу "ДокТок".

Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности
Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности
Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности
Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности

"Это та самая Собчак, которая заявила, что в России рожают только идиоты?", "Блин, извините, она беременна", "Собчак беременна? Снова истерика. Задает вопросы и не дает отвечать. Если так уж боится заразиться, пусть сидит дома", "Собчак беременна?", - комментируют видео в сети.

Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности
Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности
Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности
Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности
Собчак с округлившимся животом заподозрили во второй беременности

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги