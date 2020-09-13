Собчак и Богомолов трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, режиссер Константин Богомолов, 13 сентября отмечают первую годовщину свадьбы.

В честь этого события знаменитости трогательно поздравили друг друга с праздником в Instagram-аккаунтах.

Собчак в своем посте призналась в любви к Богомолову и поблагодарила его за первый совместный год.

"Люблю тебя! Ты дал мне самое главное — ощущение того, что я не в одиночестве так "странно" смотрю на этот мир. Нас двое. Спасибо за первый год нашей семейной жизни и за счастье", - подписала черно-белый кадр со свадьбы ведущая.

Сам же режиссер Богомолов таинственно подписал трогательное свадебное фото в Instagram и назвал Собчак "его молнией и сердцем".

"Мы и сейчас такие. Замерли так - и так и живем. Все что нужно знать про этот год и все наши годы. Моя молния, тайна и сердце. Навсегда", - отметил артист.

Стоит отметить, что в прошлом году Собчак и Богомолов сыграли свадьбу, которая запомнилась многим своей эпатажностю. Брак был зарегистрирован в Москве, а в ЗАГС звездная пара подъехала на черном катафалке, капот которого был украшен красными цветами и с надписью: "Пока смерть не разлучит нас". Сам зал для празднования был украшен в готическом стиле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что раскрыты доходы Собчак и Богомолова.

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