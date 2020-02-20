"Со мной будет веселее": Шнуров стал членом политической партии

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом политической партии "Партия Роста", которую возглавляет бизнесмен Борис Титов.

Об этом сообщает Telegram-канал Znak.com.

Сергей Шнуров tophit.ua

20 февраля певец приехал на мероприятие в Санкт-Петербурге, которое посвящено выборам в Государственную думу в 2021 году. Как сообщают росСМИ, Шнуров решил баллотироваться от партии в Госдуму.

"Дождались? Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула меня вот таким странным поворотом, помаячила мне "Партией Роста". Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", – цитирует Шнурова портал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!