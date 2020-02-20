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20 февраля • обновлено в 14:26
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"Со мной будет веселее": Шнуров стал членом политической партии

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом политической партии "Партия Роста", которую возглавляет бизнесмен Борис Титов.

Об этом сообщает Telegram-канал Znak.com.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

tophit.ua

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"Ждут, когда случатся трупы": Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

20 февраля певец приехал на мероприятие в Санкт-Петербурге, которое посвящено выборам в Государственную думу в 2021 году. Как сообщают росСМИ, Шнуров решил баллотироваться от партии в Госдуму.

"Дождались? Я думаю, что с биографией моей вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула меня вот таким странным поворотом, помаячила мне "Партией Роста". Мне кажется, я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", – цитирует Шнурова портал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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