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"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ

1.9т Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK) поразила поклонников новыми фото. Так, девушка позировала в длинном платье и ботинках.

Пользователи сети обратили внимание на то, что обувь Каменских не соответствует погоде. Снимки артистка разместила на своей странице в Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

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Многие пользователи сети раскритиковали образ Каменских, а некоторым он понравился.

"Какие же вы красивые", "Очень красивая пара", "Мои любимые, пусть у вас все будет отлично", "Летом ходят в открытой обуви", "Не жарко в сапогах?", "Сними сапоги, уже лето", - пишут в сети.

"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ
"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая 2019 года Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу, рэпера Потапа (Алексея Потапенко).

В настоящее время пара вместе с друзьями отправилась в Италию на продолжение своего медового месяца. "Первую часть" семейного отдыха влюбленные провели в Турции.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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