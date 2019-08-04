"Сними сапоги, уже лето!" Каменских разнесли за новый образ

Украинская певица Настя Каменских (NK) поразила поклонников новыми фото. Так, девушка позировала в длинном платье и ботинках.

Пользователи сети обратили внимание на то, что обувь Каменских не соответствует погоде. Снимки артистка разместила на своей странице в Instagram.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Многие пользователи сети раскритиковали образ Каменских, а некоторым он понравился.

"Какие же вы красивые", "Очень красивая пара", "Мои любимые, пусть у вас все будет отлично", "Летом ходят в открытой обуви", "Не жарко в сапогах?", "Сними сапоги, уже лето", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая 2019 года Настя Каменских вышла замуж за своего коллегу, рэпера Потапа (Алексея Потапенко).

В настоящее время пара вместе с друзьями отправилась в Италию на продолжение своего медового месяца. "Первую часть" семейного отдыха влюбленные провели в Турции.

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