Снимал Брандо и Ганди: стало известно о смерти легендарного фотожурналиста

В Турции на 91 году жизни скончался известный фотограф, журналист Ара Гюлер, получивший за годы карьеры прозвище "Око Стамбула".

Как пишет портал Daily Sabah, причиной смерти Гюлера стала остановка сердца. Также сообщается, что фотограф страдал от почечной недостаточности. Из жизни Ара Гюлер ушел поздно вечером в среду, 17 октября.

Фото: dailysabah.com

До прихода в мир фотожурналистики Гюлер также изучал фильмографию, театр и экономику. Позже в сфере медиа фотограф прославился своими черно-белыми и цветынми портретами города и знаменитостей.

Гюлер работал в редакцию газеты "Yeni Istanbul" фотожурналистом, позднее перешел в газету "Hürriyet". Он снимал Уинстона Черчилля, Марлона Брандо, Федерико Феллини и других.

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