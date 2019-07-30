Снежана Егорова снова выходит замуж: подробности

Знаменитая украинская телеведущая Снежана Егорова, которая долго и мучительно расставалась с шоуменом Антином Мухарским, в третий раз собралась замуж.

Так, о помолвке звезда сообщила на своей странице в Facebook. Отметим, что имя жениха Егорова пока не оглашает.

Снежана Егорова Фото из Facebook

Фото из Facebook

Поклонники сразу же начали поздравлять телеведущую.

Напомним, в 1992 году Снежана Егорова вышла замуж за режиссера Сергея Егорова (Семена Горова). Вскоре у пары родились две дочери: Анастасия и Александра. А в 2006 году Егорова стала супругой актера, писателя и музыканта Антина Мухарского (Ореста Лютого). За годы отношений ведущая родила троих детей: сына Андрея, дочь Арину и сына Ивана. Однако в феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе со Снежаной Егоровой.

Снежана Егорова и Антин Мухарский Фото: ivona.bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Снежана Егорова поделилась с поклонниками радостной новостью о женитьбе. Так, она выдала замуж свою маму Людмилу.

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