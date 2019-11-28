"Смешные деньги!" Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров в России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о гонораре украинской певицы Софии Ротару, которую затравили за возвращение на российскую сцену.
Он отметил в комментарии НСН, что заработки звезд в РФ сильно отличаются от доходов иностранных коллег, потому считать, сколько получает за концерт артистка, неуместно.
"Не люблю считать чужие деньги, чужие гонорары. Нет тайны в том, сколько кто зарабатывает. В Америке звезда первой величины зарабатывает от миллиона долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными", – отметил Пригожин.
Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров
По словам продюсера, большая часть денег уходит на содержание коллектива, сценические костюмы и постановку номеров.
"Пугачева и Ротару пели еще в советское время, получая по семь рублей за концерт. Это смешные деньги, а силы и голос уходят. Мы часто даем благотворительные концерты, артисты в этом случае сами ничего не получают, а коллективу за это выступление нужно заплатить", – добавил Пригожин.
София Ротару получает 60 тыс. долларов за концерт в РФ
МК
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России после обстрела украинских кораблей.
В 2019 году стало известно, что артистка примет участие в съемках премии "Песня года". В РФ накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.
В сеть слили информацию, что певица получает за концерт в РФ 60 тысяч долларов, из которых 15 – уходит на команду.
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