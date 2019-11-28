"Смешные деньги!" Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров в России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о гонораре украинской певицы Софии Ротару, которую затравили за возвращение на российскую сцену.

Он отметил в комментарии НСН, что заработки звезд в РФ сильно отличаются от доходов иностранных коллег, потому считать, сколько получает за концерт артистка, неуместно.

"Не люблю считать чужие деньги, чужие гонорары. Нет тайны в том, сколько кто зарабатывает. В Америке звезда первой величины зарабатывает от миллиона долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными", – отметил Пригожин.

Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров

По словам продюсера, большая часть денег уходит на содержание коллектива, сценические костюмы и постановку номеров.

"Пугачева и Ротару пели еще в советское время, получая по семь рублей за концерт. Это смешные деньги, а силы и голос уходят. Мы часто даем благотворительные концерты, артисты в этом случае сами ничего не получают, а коллективу за это выступление нужно заплатить", – добавил Пригожин.

София Ротару получает 60 тыс. долларов за концерт в РФ МК

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