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29 ноября • обновлено в 10:53
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"Смешные деньги!" Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров в России

3.2т
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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о гонораре украинской певицы Софии Ротару, которую затравили за возвращение на российскую сцену.

Он отметил в комментарии НСН, что заработки звезд в РФ сильно отличаются от доходов иностранных коллег, потому считать, сколько получает за концерт артистка, неуместно.

"Не люблю считать чужие деньги, чужие гонорары. Нет тайны в том, сколько кто зарабатывает. В Америке звезда первой величины зарабатывает от миллиона долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными", – отметил Пригожин.

Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров

Пригожин заступился за Ротару из-за гонораров

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По стопам Ротару: вокруг еще одной артистки разгорелся скандал из-за концертов в России

По словам продюсера, большая часть денег уходит на содержание коллектива, сценические костюмы и постановку номеров.

"Пугачева и Ротару пели еще в советское время, получая по семь рублей за концерт. Это смешные деньги, а силы и голос уходят. Мы часто даем благотворительные концерты, артисты в этом случае сами ничего не получают, а коллективу за это выступление нужно заплатить", – добавил Пригожин.

София Ротару получает 60 тыс. долларов за концерт в РФ

София Ротару получает 60 тыс. долларов за концерт в РФ

МК

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
София Ротару Иосиф Пригожин
Место
Россия
Теги
скандалы шоу-бизнес
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