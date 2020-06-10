Смертельное ДТП с Ефремовым: жена погибшего Захарова рассказала о помощи от актера

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

Также женщина подчеркнула, что никто из представителей Ефремова до сих пор не выразил соболезнования семье погибшего, пишет "РБК".

"Обещал помочь. А оживить не обещал?" – резко отреагировала жена Захарова на вопрос о готовности актера сотрудничать со следствием и помочь семье Захарова.

Супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказала о помощи от Ефремова

Отметим, ранее адвокат Ефремова Виталий Чернышов сообщил, что актер готов сотрудничать со следствием по делу о гибели водителя автомобиля в ДТП. Поздже друзья и знакомые актера выразили готовность оказать помощь семье Сергея Захарова.

Так, в частности, писатель и телеведущий Виктор Шендерович, журналист Максим Кононенко запросили банковские реквизиты счета, на который можно было бы перевести деньги. Дочь Ефремова Анна-Мария также написала в Instagram: "Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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