Смерть солистки легендарных Roxette: всплыли фото и видео с ее последнего концерта

10 декабря на 62-м году жизни умерла солистка шведской поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон. Причиной кончины стала продолжительная болезнь.

В последний раз артистка выступала в 2015 году в Лондоне. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть фото и видео с последнего концерта Фредрикссон.

Мари Фредрикссон заболела в 2002 году. У нее диагностировали опухоль головного мозга. Однако в 2010 году она снова начала выступать с Roxette и проводила мировые турне.

В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда певица пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США в чикагском аэропорту в воскресенье, 8 декабря, умер известный американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс). Как выяснилось, причиной смерти стал сердечный приступ.

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