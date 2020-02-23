Российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, получила орден в "ДНР".
Она заявила на презентации "документального" фильма "Позывной "Донецк": История Дебальцевского котла", что служит народу Донбасса, передает "КП".
В этой картине Чичерина исполнила песню "Добровольческая". После кинопоказа главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин наградил певицу "орденом Дружбы".
"Служу Отечеству и народу Донбасса", – сказала она, получив "награду".
Награждение Чичериной
Сайт Пушилина
В указе Пушилина сказано, что Чичерина получила тот орден "за активную благотворительную деятельность, особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между государствами, повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".
Юлия Чичерина
instagram@julia_chicherina
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.
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