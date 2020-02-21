Скрябин может может получить звание Народного артиста

Украинскому певцу Андрею Кузьменко, который погиб в аварии в Днепропетровской области, могут присвоить звание Народного артиста Украины.

Инициативу нардепа Павла Мельника из "Слуги народа" поддержали 260 народных депутатов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

РБК

"Касательно присвоения почетного звания Народный артист Украины в 2015 году на сайте Президента Украины было зарегистрировано соответствующую петицию. Она набрала необходимое количество голосов в ее поддержку, однако такое звание Андрею Кузьменко присвоено не было. В моем запросе также содержится просьба к Президенту Украины внести изменения в Положение о почетных званиях Украины о возможности присваивать почетные звания посмертно", – написал Мельник.

Кузьма РБК

"Есть значительное количество случаев, когда при жизни выдающиеся деятели Украины не были удостоены такой государственной наградой. Признание ко многим из них пришло только после их смерти", – написал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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