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21 февраля • обновлено в 17:51
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Скрябин может может получить звание Народного артиста Украины

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Украинскому певцу Андрею Кузьменко, который погиб в аварии в Днепропетровской области, могут присвоить звание Народного артиста Украины.

Инициативу нардепа Павла Мельника из "Слуги народа" поддержали 260 народных депутатов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Скрябин может может получить звание Народного артиста

РБК

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"Касательно присвоения почетного звания Народный артист Украины в 2015 году на сайте Президента Украины было зарегистрировано соответствующую петицию. Она набрала необходимое количество голосов в ее поддержку, однако такое звание Андрею Кузьменко присвоено не было. В моем запросе также содержится просьба к Президенту Украины внести изменения в Положение о почетных званиях Украины о возможности присваивать почетные звания посмертно", – написал Мельник.

Кузьма

Кузьма

РБК

"Есть значительное количество случаев, когда при жизни выдающиеся деятели Украины не были удостоены такой государственной наградой. Признание ко многим из них пришло только после их смерти", – написал депутат.

Скрябин может может получить звание Народного артиста
Скрябин может может получить звание Народного артиста

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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Автор
Мария Дидык
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