Скрипка, Зибров и другие: звезды поздравили украинцев с Днем Независимости

Сегодня один из самых главных праздников страны – День Независимости Украины.

Накануне такого важного события, команда нашего издания пообщалось с украинскими звездами и узнала, что же для них значат такие слова, как "свобода" и "независимость". Чувствуют ли они себя независимыми в нашей стране?

Олег Скрипка

Моя независимость и свобода, сколько я себя помню, всегда была со мной. У меня с детства были независимые мысли и суждения. Я всегда слушал не ту музыку, что все слушали. Носил не такую одежду, как все и старался держаться своего мнения, своего вкуса. Для меня это и есть независимость - независимость суждений. Чтобы нам не говорили, каким бы ни было общественное мнение, я всегда все пропускаю через внутренний критический фильтр. Думаю, что это и есть независимость. Поэтому поздравляю всех с Днем Независимости и желаю, чтобы каждый чувствовал индивидуально свою Независимость, и Независимость страны. Чтобы это было нашим частным, высоким делом, и чтобы мы развивали Украины с большим увлечением и удовольствием!

Ната Смирина, Astronata

Независимость — внутри человека. Я всегда была очень свободомыслящей и меня окружали единомышленники. Наверное, поняла, что что-то в головах людей изменилось, когда у нас стали организовывать крутые концерты и фестивали, и народ стал на это все ходить. Я считаю себя представителем украинской культуры. Мне нравится, когда мы приезжаем в другую страну, а там с умными лицами все говорят: "Ну так они ж с Украины, конечно они классные. В Украине офигенная электронная сцена, и много талантливых музыкантов." Я осознаю, что UA возле названия проекта на афише — это для многих знак качества. Дорогие люди! Давайте помнить, что Украина — это наш дом, и только от нас зависит, каким он будет завтра. Мы независимые и прекрасные, трудолюбивые и умные! Я в нас очень верю и желаю всем веры в себя и любви к себе и своему дому!

Анатолий Анатолич

Сейчас я чувствую, что живу в независимой стране. Сказать, когда я это почувствовал невозможно. Это как любовь, она появляется постепенно, со временем. Мой язык, паспорт гражданина Украины и чувство гордости за свою страну. Собственную независимость я почувствовал с момента, когда студентом заработал первые деньги. Мой первый заработок дал мне толчок и чувство независимости для достижения своих целей и осуществления желаний. По итогу, я могу сказать, что для меня свобода — это возможность говорить, думать, рассуждать вслух, не бояться быть самим собой. Друзья, я поздравляю каждого с нашим профессиональным праздником, потому что именно мы делаем эту страну независимой. Мы часть этой независимости, а независимость в каждом из нас.

Алена Лавренюк

В силу того, что я со Львова, стремление быть независимыми — это то, что с самого детства нам прививали. Свою независимость я ощутила тогда, когда начала поступать так, как я считала правильным и нести ответственность за свои поступки. Я считаю, что Украина начинается с каждого из нас. Она о том, говоришь ли ты на украинском, любишь ли ты путешествовать по стране, какой ты вклад делаешь в Украину, хотя бы самый маленький, но все же вклад. Ты – это и есть Украина! Украинцы, цените то, где вы живете, ту красоту, которая вокруг вас, берегите ее и ее традиции и любите ее безусловно! Тогда все у нас с вами будет невероятно!

Павло Зибров

Что такое независимость для меня? Мы все зависимы и это хорошая зависимость. От своих родных, близких, от своих наставников, учителей, истории, от своей земли. Ты зависим от этого, потому что это дало нам старт, дало возможность жить, творить, раскрываться. Потому, что такое независимость в прямом смысле, я не понимаю. Нельзя жить в центре Европы и быть независимыми. Мы зависимы от наших соседей, мы зависимы от наших партнеров. Просто надеяться за то, что они будут решать наши проблемы - нет. Это не правильно, это фантом. Такого не было и не будет. Каждый занимается своим. Каждое государство отстаивает свои национальные интересы. Независимость - это когда будут прозрачно работать суды, прокуратура, будет работать для всех один закон – вот это будет Независимость. Я очень горжусь и поздравляю Украину с тем, что нам уже 28. Желаю нам идти только вперед, и ни шагу назад. В радость, в процветание, в независимость. Я поздравляю тебя, Украина!

Жан Грицфельдт

Всегда чувствовал себя независимым в независимой стране. Свобода в самоограничении, а каждый уже для себя раскрывает это понятие тем или иным образом. Как украинца меня определяет история моей страны, носителем которой я являюсь. Независимость для меня - это победа над зависимостями, не могу сказать, что преуспел в этом деле на все 100%. Дорогим жителям нашей страны, хочу пожелать максимальной реализации, потому что счастливую страну определяют счастливые жители и конечно мудрости новой власти в принятии решений.

Sonya Kay

С приходом новой команды есть большие надежды на то, что перестанут грабить страну и народ, и что у нас законы и жизнь будут европейскими. Да, я считаю себя свободной и независимой. Для меня независимость – это лояльное и демократичное отношение к людям. Хочется, чтобы люди не выживали, а жили, чтобы могли ездить везде не только благодаря безвизовому режиму, а и потому, что у них достаточно на это средств. Я очень хочу, чтобы каждый День независимости был светлым и спокойным. Без войны! Чтобы люди улыбались каждый день, а не только в праздники. Я желаю каждому украинцу, быть независимым в первую очередь внутренне, жить в достатке и любви.

Артем Пивоваров

Я родился в день, когда приняли Конституцию Украины, и мои родители всегда мне об этом говорили очень гордо. Уже в более осознанном возрасте я понимал, что живу в независимой стране. Мне очень приятно осознавать, что я могу творить и дарить свою музыку на родине. Я думаю, каждый творческий человек в Украине считает себя свободным, и для каждого творческого человека свобода является как выражением себя, так и выражением своих мыслей, действий без каких-либо ограничений. Поэтому я рад, что живу в Украине и у меня есть возможность заниматься тем, что мне нравится, и быть услышанным. Желаю всем украинцам расширять свои внутренние границы, искать себя во всех направлениях и делать то, что вам нравится. Будьте настойчивее! С праздником, Украина!

Dj NANA

Для меня свобода, когда ты имеешь право выбора и несешь ответственность за свои поступки и действия. Если ты хочешь, чтобы твоя страна была независимой, то стоит начать со своей жизни. Необходимо осознанно принимать решения и ответственно подходить к происходящему. Определенно считаю себя свободной в Украине и очень люблю свою страну. В каких бы уголках Земли я не была, всегда хочу вернуться в место, где чувствую себя свободной, сильной и независимой. У меня давно есть мечта – поездить по всей Украине, чтобы изучить неизведанные места и окунуться в культуру нашего народа. Меня вдохновляет наш украинский народ, сумевший своей силой и духом поднять страну. С праздником вас, самые независимые люди! Цените то, что у вас уже есть и помните всегда, что мы живём в самой лучшей стране, которую можем вместе развивать и популяризировать. Желаю, быть счастливыми и всегда оберегать свою свободу!

Руслан Квинта

Всегда смотрю через плоскость своей семьи и рода. Я - украинец. Моя душа выбрала это место, за что я благодарен. Душа никогда не ошибается! Если говорить о независимости, это большая привязка к социуму, материальному миру и правилам. Сегодня я на всё это смотрю другими глазами – не ищу разницы. Я понимаю, что не это главное. Важно, кто ты и что можешь сделать полезного для страны и мира в целом. Верю, что Украина будет самой цветущей и дружелюбной страной! И горжусь нашими людьми за их стремление развиваться и отстаивать свои права в таком сложном мире добра и зла.

Желаю всем украинцам быть в первую очередь мудрыми! Пусть в каждой семье царит любовь и высокоморальное воспитание. И тогда, нам не перед кем не будет стыдно. Огромной любви, крепкого здоровья и мира над головой каждого украинца.

В материале OBOZREVATEL можно будет узнать все подробности праздника Дня Независимости Украины.

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