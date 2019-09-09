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10 сентября • обновлено в 06:49
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"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

7.1т Читать материал на украинском

Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз застукали папарацци с возлюбленным, 23-летним актером Тимати Шаламе на яхте.

Фотографии влюбленной пары, где они жарко целовались и обнимались, были опубликованы в сети. Отметим, что Лили отдыхала на яхте в леопардовом купальнике, а Тимати — в оранжевых шортах.

"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Лили-Роуз Депп

Фото из Instagram

"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе застукали папарацци

Фото из Instagram

"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе целуются

Фото из Instagram

"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе отдыхают на яхте

Фото из Instagram

"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе проводят время вместе

Фото из Instagram

"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе отдыхают с друзьями

Фото из Instagram

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"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте
"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте
"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте
"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лили-Роуз Депп снялась топлес для обложки журнала V Magazine.

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Персоны
Лили-Роуз Депп Джонни Депп
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