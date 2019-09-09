"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз застукали папарацци с возлюбленным, 23-летним актером Тимати Шаламе на яхте.

Фотографии влюбленной пары, где они жарко целовались и обнимались, были опубликованы в сети. Отметим, что Лили отдыхала на яхте в леопардовом купальнике, а Тимати — в оранжевых шортах.

Лили-Роуз Депп Фото из Instagram

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе застукали папарацци Фото из Instagram

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе целуются Фото из Instagram

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе отдыхают на яхте Фото из Instagram

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе проводят время вместе Фото из Instagram

Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе отдыхают с друзьями Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на совместные снимки знаменитостей. Некоторые даже написали, что они слишком развратные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лили-Роуз Депп снялась топлес для обложки журнала V Magazine.

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