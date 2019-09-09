"Сколько разврата!" Дочь Деппа застукали с возлюбленным на яхте

Дочь голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз застукали папарацци с возлюбленным, 23-летним актером Тимати Шаламе на яхте.
Фотографии влюбленной пары, где они жарко целовались и обнимались, были опубликованы в сети. Отметим, что Лили отдыхала на яхте в леопардовом купальнике, а Тимати — в оранжевых шортах.
Лили-Роуз Депп
Фото из Instagram
Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе застукали папарацци
Фото из Instagram
Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе целуются
Фото из Instagram
Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе отдыхают на яхте
Фото из Instagram
Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе проводят время вместе
Фото из Instagram
Лили-Роуз Депп и Тимати Шаламе отдыхают с друзьями
Фото из Instagram
Поклонники бурно отреагировали на совместные снимки знаменитостей. Некоторые даже написали, что они слишком развратные.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лили-Роуз Депп снялась топлес для обложки журнала V Magazine.
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