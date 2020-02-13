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13 февраля • обновлено в 14:47
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"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников

3.2т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась новым селфи и нарвалась на критику.

Так, снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

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На фото Лорак сфотографировала свое лицо вблизи, продемонстрировав яркий макияж.

Впрочем, многие поклонники раскритиковали фотографию певицы. По их мнению, с каждым новым снимком Ани становится вся сложнее узнать. Кроме того, пользователи отмечают, что артистка потеряла индивидуальность.

"Если бы не было подписано, что Ани Лорак, не узнала бы", "Вы красивая и без фотошопа. А так все на одно лицо", "Индивидуальность вообще растеряла", "Сколько фильтров!", "Интересно, сколько пластик уже сделано?", – возмущались подписчики.

"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников
"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль украинской певицы Ани Лорак.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Да Лорак нормально выглядит. Вон недавно Кароль вокруг Дан Балана скакала, и корчила из себя роковую женщину. Вот уж где жуть то была. Глазки все меньше, губешки вывернулись наружу, и все та же маска Джокера на морде лица нарисована. Так что, Дан Балану остается только посочувствовать, хотя он пока на таку неземну красоту смотря - вздрагивает, но пока еще не заикается. Или пока не сильно.
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