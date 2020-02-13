"Сколько пластик сделано?" Фото изменившейся Лорак смутило поклонников

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась новым селфи и нарвалась на критику.

Так, снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Ани Лорак Instagram @anilorak

На фото Лорак сфотографировала свое лицо вблизи, продемонстрировав яркий макияж.

Впрочем, многие поклонники раскритиковали фотографию певицы. По их мнению, с каждым новым снимком Ани становится вся сложнее узнать. Кроме того, пользователи отмечают, что артистка потеряла индивидуальность.

"Если бы не было подписано, что Ани Лорак, не узнала бы", "Вы красивая и без фотошопа. А так все на одно лицо", "Индивидуальность вообще растеряла", "Сколько фильтров!", "Интересно, сколько пластик уже сделано?", – возмущались подписчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль украинской певицы Ани Лорак.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!