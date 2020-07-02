Скандальный Моргенштерн рассказал, на что тратит миллионы: выписки со счетов

Скандальный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) рассказал, что стал долларовым миллионером, однако существенных сбережений у него нет – он баснословные суммы тратит ежемесячно. В подтверждение музыкант показал выписки со счетов за май и июнь 2020 года.

Выяснилось, в среднем в месяц Моргенштерн тратит около 9 миллионов рублей (почти 3,5 млн грн или 128 тыс. долларов – Ред). Об этом шла речь в эфире шоу "Че Каво" на YouTube (смотрите видео в конце новости).

Так, 22-летний хип-хоп-артист заявил, что за 2019 год ему удалось заработать более 80 миллионов рублей (около 1,15 млн долларов). При этом он указал источники доходов.

Доходы Моргенштерна за последнее время Скриншот видео на YouTube

"Мне приходят средства с монетизации на YouTube – это примерно 350 тысяч рублей в месяц. Интеграция в ролики у меня стоит где-то полтора миллиона. В клипы подороже – около пяти миллионов. Около 300-400 тысяч "прилетает" с продажи "мерча", – поделился музыкант.

По словам Моргенштерна, за один концерт он зарабатывает порядка 500 тысяч рублей. Отчисления за треки составляют около четырех миллионов рублей в месяц. Кроме того, рэпер зарабатывает при помощи соцсети Instagram: цена на его сторис начинается от 500 тысяч рублей, стоимость фотопоста варьируется от 600 до 800 тысяч, а видеопост стоит 1,2 миллиона в среднем. Также рэпер добавил, что недавно за пост, где он должен был выступить за поправки в Конституцию РФ ему предложили 10 млн рублей, однако музыкант отказался.

Расходы Моргенштерна Скриншот видео на YouTube

Моргенштерн признался, что хоть он и стал долларовым миллионером, он не понимает, на что тратит заработанные деньги. Так, его расходы за май 2020 года составили 9,4 миллионов рублей, а за первую половину июня – 7,5 миллионов.

Сколько тратит Моргенштерн в месяц Скриншот видео на YouTube

Куда Моргенштерн тратит деньги

Основными расходами рэпера являются дорогостоящее жилье в Москве, автомобиль и брендовые вещи. Так, за съем квартиры в центре Москвы звезда платит 120 тыс. руб. в месяц. Его самая крупная покупка – Mersedes-Benz E200 за 4 млн. рублей.

Сколько тратит Моргенштерн в месяц Скриншот видео на YouTube

Помимо прочего артист обожает брендовую одежду и аксессуары (Gucci, D&G и др.). Не скупится он и на ювелирные изделия. Цепь с логотипом Playboy, к примеру, стоит 3 млн рублей, а часы марки Rolex – 2 млн.

"Сам не знаю, на что я эти деньги трачу. Получается, я за прошлый год стал долларовым миллионером, но сейчас-то у меня этих денег уже нет. Я все потратил", – признался артист.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный рэпер и блогер Алишер Моргенштерн попал в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии издания Forbes. Он занял первое место в категории "Музыка", тем самым став успешным молодым музыкантом России.