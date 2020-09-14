Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина Маша заявила, что лично познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком, тем самым оказав влияние на его назначение на должность первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Позже появилась информация, что Фокина еще и консультирует Ермака относительно состава ТКГ.

При этом Маша Фокина обладает весьма скандальной репутацией светской львицы. Некогда она вела достаточно разгульный образ жизни, напоказ демонстрируя свое богатство, а ее обнаженные фото до сих пор гуляют по сети. OBOZREVATEL рассказывает, кто такая Маша Фокина и предлагает посмотреть, чем успела "прославиться" 34-летняя внучка известного политика (фото смотрите ниже).

Маша Фокина – украинская певица, модель, актриса, а также участница проекта "Фабрика звезд". С 2003 года она активно пыталась построить карьеру в шоу-бизнесе. Известной на всю Украину певицей Фокина так и не стала, однако славу в стране все же завоевала – она неоднократно становилась участницей провокационных телешоу и принимала участие в откровенных съемках. Так, невзирая на статус деда-политика, Фокина даже снялась полностью обнаженной в фильме греческого режиссера и дружит с владельцем порностудии.

Одним из самых известных проектов, где "засветилась" внучка Витольда Фокина, стал сериалити "Ка$ты" на телеканале "ТЕТ". Проект был создан с целью показать украинцам "тяжелую жизнь" золотой молодежи в стране. Вместе с Машей в сериалити снимались и такие скандальные персонажи, как Алена Лоран, Каролина Руффо и многие другие. По задумке режиссеров, за участниками по пятам должны были следовать операторы и записывать на пленку все самое интересное: яхты, пляжи и тусовки. На деле все вышло иначе: даты и время съемок оговаривались заранее, равно как и сценарий. После шквала критики проект закрыли.

Несмотря на обеспеченных родственников и славу "мажорки" Маша Фокина неоднократно заявляла, что "все свои богатства заработала самостоятельно". По словам девушки, ранее одно ее выступление стоило около 5 тысяч долларов, в месяц она зарабатывала почти $60 тысяч, что позволяло ей чувствовать себя весьма комфортно. Об этом шла речь в ее интервью для проекта "Гроші" на канале "1+1". Подобные высказывания также вызывали критику в сети.

Отметим, с 2012 года Фокина живет на две страны: Украину и США. Немало времени она проводит на фешенебельных курортах Майами.

К слову, Маша Фокина – частая гостья различных тусовок, ее неоднократно замечали со звездами российского шоу-бизнеса, которые поддерживают политику Путина и войну в Украине. Так, Фокина дружит со скандальным репером Тимати. А на одном из празднований ее дня рождения в Майами присутствовали экс-директор Ани Лорак и друг Филиппа Киркорова Сергей Перман.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали личную переписку главы ОПУ Андрея Ермака и внучки первого премьер-министра Украины, первого замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина – Марии за 2012 год.

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