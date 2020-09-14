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Скандальные фото Маши Фокиной, консультировавшей Ермака по ТКГ, всплыли в сети

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
17,0 т.
В сети ажиотаж вокруг откровенных фото Маши Фокиной

Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина Маша заявила, что лично познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком, тем самым оказав влияние на его назначение на должность первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Позже появилась информация, что Фокина еще и консультирует Ермака относительно состава ТКГ.

При этом Маша Фокина обладает весьма скандальной репутацией светской львицы. Некогда она вела достаточно разгульный образ жизни, напоказ демонстрируя свое богатство, а ее обнаженные фото до сих пор гуляют по сети. OBOZREVATEL рассказывает, кто такая Маша Фокина и предлагает посмотреть, чем успела "прославиться" 34-летняя внучка известного политика (фото смотрите ниже).

Маша Фокина нередко делится откровенными снимками.

Маша Фокина – украинская певица, модель, актриса, а также участница проекта "Фабрика звезд". С 2003 года она активно пыталась построить карьеру в шоу-бизнесе. Известной на всю Украину певицей Фокина так и не стала, однако славу в стране все же завоевала – она неоднократно становилась участницей провокационных телешоу и принимала участие в откровенных съемках. Так, невзирая на статус деда-политика, Фокина даже снялась полностью обнаженной в фильме греческого режиссера и дружит с владельцем порностудии.

Маша Фокина раздевалась на камеру.
Фокина раздевалась на камеру.
Скандальные фото Маши Фокиной.
Голые фото Маши Фокиной.

Одним из самых известных проектов, где "засветилась" внучка Витольда Фокина, стал сериалити "Ка$ты" на телеканале "ТЕТ". Проект был создан с целью показать украинцам "тяжелую жизнь" золотой молодежи в стране. Вместе с Машей в сериалити снимались и такие скандальные персонажи, как Алена Лоран, Каролина Руффо и многие другие. По задумке режиссеров, за участниками по пятам должны были следовать операторы и записывать на пленку все самое интересное: яхты, пляжи и тусовки. На деле все вышло иначе: даты и время съемок оговаривались заранее, равно как и сценарий. После шквала критики проект закрыли.

Маша Фокина участвовала в скандальном проекте о "мажорах".

Несмотря на обеспеченных родственников и славу "мажорки" Маша Фокина неоднократно заявляла, что "все свои богатства заработала самостоятельно". По словам девушки, ранее одно ее выступление стоило около 5 тысяч долларов, в месяц она зарабатывала почти $60 тысяч, что позволяло ей чувствовать себя весьма комфортно. Об этом шла речь в ее интервью для проекта "Гроші" на канале "1+1". Подобные высказывания также вызывали критику в сети.

Отметим, с 2012 года Фокина живет на две страны: Украину и США. Немало времени она проводит на фешенебельных курортах Майами.

К слову, Маша Фокина – частая гостья различных тусовок, ее неоднократно замечали со звездами российского шоу-бизнеса, которые поддерживают политику Путина и войну в Украине. Так, Фокина дружит со скандальным репером Тимати. А на одном из празднований ее дня рождения в Майами присутствовали экс-директор Ани Лорак и друг Филиппа Киркорова Сергей Перман.

Маша Фокина на вечеринке с Тимати.
Фокина пришла на вечеринку в скандальном наряде.

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Маша Фокина снялась обнаженной для журнала Loaded.
Маша Фокина фотографировалась для мужского глянца.
Маша Фокина снялась для журнала Loaded.

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Маша Фокина в купальнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали личную переписку главы ОПУ Андрея Ермака и внучки первого премьер-министра Украины, первого замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина – Марии за 2012 год.

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