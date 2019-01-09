Скандальная голливудская актриса сравнила себя с Путиным

Скандальная голливудская актриса Линдси Лохан сравнила себя с президентом России Владимиром Путиным. Звезда сделала неоднозначное заявление во время своего нового шоу на канале MTV.

Позже Лохан прокомментировала этот эпизод изданию The Hollywood Reporter.

Линдси Лохан viva.ua

"Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело касается денег и бизнеса", — сказала Лохан своему коллеге.

Позже она призналась, что сравнение с президентом России было излишним. По ее словам, она не знала, что именно хотела этим сказать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская актриса Линдси Лохан удивила поклонников откровенным снимком. Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала в пикантной позе абсолютно голой.