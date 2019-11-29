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30 ноября • обновлено в 11:07
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Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

12.3т
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Актриса Лия Ахеджакова в числе других представителей интеллигенции поддержала обращение президенту России Владимиру Путину с требованием не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.

После этого в России на Ахеджакову полился поток критики и оскорблений. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как в последние годы актриса открыто боролась с Кремлем и вставала на защиту Украины.

Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

24smi.org

Так, летом Кремль не поздравил Лию Ахеджакову с 80-летием, которое она отмечала 9 июля. На сайте Кремля накануне дня рождения актрисы было опубликовано поздравление президента России Владимира Путина народному артисту РСФСР Андрею Мягкову "по случаю юбилейного дня рождения", а на 9 и 10 июля никаких поздравлений опубликовано не было.

При этом некоторые люди в России были рады этой ситуации. Так, российский писатель Виктор Шендерович у себя в Facebook написал: "То, что из Кремля не поздравили Лию Ахеджакову с юбилеем, неожиданно говорит о его обитателях как о живых людях, которым не чуждо ничто человеческое".

Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

24smi.org

Дело в том, что актриса не единожды открыто выступала против политики Кремля и действий Путина в отношении Украины.

Так, в марте 2014 года Ахеджакова высказалась против введения войск России на территорию Украины, подписала письмо российского "Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений" своим коллегам из Украины, а также обращение в защиту российского музыканта Андрея Макаревича, выступившего с критикой политики Кремля в Украине.

Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

24smi.org

При этом актриса заявила, что даже если ее будут жестоко оскорблять и унижать, она не перестанет поддерживать целостность и независимость Украины.

"Пусть оскорбляют, пусть кидают в меня камни, но я лично Украину не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать", – говорила она.

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21 июля 2014 года актриса, выступая на "Эхе Москвы", прочитала стихотворение Орлуши "Реквием по МН-17", где от лица России взяла на себя ответственность за сбитый над Донецкой областью пассажирский самолёт и назвала оккупантов ДНР "террористами".

Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

24smi.org

Ахеджакова также выступила против позиции многих своих коллег в России и заявила, что порой боится обсуждать тему Украины с друзьями, чтобы не поссориться и не "остаться врагами на всю жизнь".

"Люди очень яростно воспринимают и ту, и другую сторону. Нас Севастополь расколол. Мы, актеры, – для нас это как бы одно пространство – Украина и Россия, Крым. И я там провела столько спектаклей, и во Львове была, и отдыхала в Трускавце, и в Севастополе была. Я сейчас, конечно, не буду предаваться воспоминаниям, но я много была там и в перестройку, и до того, и потом. Я родилась в Украине, правда, до года, даже меньше, жила там. Но все равно Украина – это такая же моя Родина, как Россия! И для большинства актеров в той же степени и та дорога земля, и эта", – считает Ахеджакова.

Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

YouTube

29 июня 2015 года в интервью телеканалу "Дождь" Лия Ахеджакова принесла публичные извинения "народу Армении за российскую агрессию и оккупацию".

Также Ахеджакова поддерживала заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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Актриса как-то говорила, что ее преследует чувство того, что Россия скатывается назад к СССР:

"Мне кажется, мы скатились уже к тому периоду Советского Союза, когда я была маленьким ребенком и ничего не понимала. Я только уже потом постфактум узнавала такие страшные вещи, которые творились. Мне кажется, мы ниже скатились, чем те времена, когда я была сознательным человеком и понимала, что в лагерях гниют лучшие люди, убиты поэты, писатели, артисты и режиссёры, и просто честные люди. Мы это узнавали и становились врагами режима, причем тайными. Ведь нельзя было ничего сказать. Надо было Солженицына прочитать под подушкой за одну ночь и передать товарищу. И сейчас наступили времена, когда надо помалкивать, когда опять на сценах театров появились тексты, камуфлирующие оппозиционные смыслы, снова метафоры и иносказания, встречающие и аплодисменты в зале, и демонстративный уход из зала трусов".

Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

Дни.ру

В интервью OBOZREVATEL в октябре 2019 года актриса сказала, что любит Крым, "но больше туда ни ногой".

"Украина лишилась своего ядерного потенциала и случился Крым (аннексия Крыма, – ред.). Если бы у нее сейчас был бы ядерный потенциал, не было бы Донбасса. Обожаю Крым, но больше туда ни ногой", – сказала Ахеджакова, отметив, что продолжает получать приглашения с аннексированного полуострова.

Актриса также предполагает, что украинцы, возможно, никогда не простят России ее действий в Крыму и на Донбассе.

"С Грузией была война, короткая, но жестокая. И вот мы поехали на новый 2019 год в Тбилиси. Ах, какое всё родное и любимое! И так же было в Одессе – всё родное, но я не могу знать, когда-же власти договорятся: может завтра, а может через 100 лет. А может, никогда не простят нам ни Крым, ни Донбасс – неизвестно ... Поляки за то, что Сталин с Гитлером когда-то делили Польшу, вон уже сколько лет прошло, а они никак не могут простить. И вряд ли простят нам Катынь даже когда слово Катынь забудут", – сказала она OBOZREVATEL.

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Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

Ivona - bigmir)net

Во всем плохом, что происходит в России, виновен, по мнению Лии Ахеджаковой, не конкретно один Путин, а система в целом.

""Роль личности в истории?" Как учили в школе? Разные личности творят историю. Например, Борис Немцов, которого напротив Кремля расстреляли, убита Аня Политковская, убит Щекочихин, Галя Старовойтова, Эстемирова, Юшенков... Всё-таки система, а в ней есть разные органы, отвечающие за безопасность власти, и формулирующие национальную идею", – сказала актриса.

А на днях актриса Лия Ахеджакова, а также музыкант Андрей Макаревич и другие представители интеллигенции обратились к Путину с призывом не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами. В обращении закон назвали юридически абсурдным, ведь основания и последствия его применения не могут быть предсказаны, а оспорить его применение в суде почти невозможно. Также закон "ограничивает права граждан получать и распространять информацию свободно и умаляет достоинство человека клеймом иностранного агента".

Скандал с Ахеджаковой из-за Путина: как актриса борется с Кремлем и защищает Украину

24smi.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ахеджакова, которая является ярым противником политики Путина в отношении Украины, рассказала, что война России и Украине стала для нее неожиданностью, как и война с Грузией.

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Автор
Алина Мельник
Персона
Лия Ахеджакова
Место
Россия
Теги
Крым Донбасс Россия - страна-агрессор актриса кино
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Комментарии
14
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Смешно
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Интересно
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Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Мысленно поставим на одни весы Крым и его жителей против Ахеджаковой, досыплем к ней Макаревича, Шендеровича, Быкова, Орлушу, Каспарова и прочих либерастов, гнусные имена которых я уже забыл. Да уж... не много мы потеряли, но очень много приобрели.
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0
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Хронический недосекс в молодости приводит к маразму в старости. :-))) Даже на свои жирные советские киногонорары в молодости она не смогла нанять себе проститутов. :-)))
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Исаев Денис
Исаев Денис
Помню как это мразь требовала расстрела Думы в 1993 году. И с какой стати Кремль должен поздравлять тварь которая свою страну ненавидит.
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