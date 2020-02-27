Группа TVORCHI, которая в финале Нацотбора на Евровидение-2020 заявила о проблемах со звуком, поделилась новыми подробностями скандала.

Так, по словам музыкантов, когда они сообщили звукоинженеру о техническом сбое, то он им просто посмеялся в лицо. А также заявил, что "все было хорошо и он ничего не делал". Об этом парни рассказали в YouTube-передаче "Зе Интервьюер" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Группа TVORCHI Скриншот с видео

"После нашего выступления на бэкстейдже мы сказали: "Чувак, у Джеффри не было музыки в наушнике. Вообще, ноль". Мы сразу пошли к человеку, который ответственный за это. Когда мы пришли, мы подтянули свой менеджмент... И чувак нам сказал: "Я ничего не делал, все было хорошо". И начал смеяться в лицо", – сказал один из участников группы Андрей Гуцуляк.

Группа TVORCHI Скриншот с видео

Кроме того, вокалист дуэта Джеффри Кенни добавил, что кроме звукоинженера в комнате было еще 5 человек из его команды. На слова парня о том, что из-за отсутствия музыки в наушнике, его выбило из тональности – они тоже все без причины начали смеяться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2020 Руслан Квинта прокомментировал скандал с группой TVORCHI. Он заявил, что звук в наушнике солиста дуэта Джеффри Кенни, все же, был.

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