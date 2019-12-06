Одиозный российский актер Алексей Панин приехал в аннексированный Крым, где получил "теплый" прием.

Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Instagram, показав, как получил палкой по хребту (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Алексей Панин instagram/actor_ap

В частности, за Паниным бежал мужчина и кричал: "С*ка, и чтобы ноги твоей, б*ядь, в Крыму больше не было!", после чего запустил палку в актера. Оба мужчины рассмеялись, а из реплик стало ясно, что знаменитость получила по хребту.

Панин приехал в Крым Кадр из видео

"Ребятки, вы не переживайте, мы не убиваем друг друга. Это мой друг Денис. Мы приехали в Крым и счастливы, что дышим этим воздухом. Всем добра", – прокомментировал Панин.

"Нога была в Крыму, но не будет в Украине", "Меня задолбали за эту ногу. Я даже не в курсе. Хорошего времяпровождения", – отреагировали на ролик пользователи.

Внимание! Видео содержит ненормативную ликсику!

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Алексей Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего ему пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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