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15 апреля • обновлено в 19:51
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Шнуров рассказал, что болен коронавирусом: певец странно прокомментировал заявление

1.4т
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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом. Вскоре после этого он опроверг свои слова.

Так, о диагнозе артист рассказал во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым в Instagram. Шнуров также признался, что хотел бы пойти в Госдуму и заразить депутатов. Однако позже он опубликовал в своих Stories видео, где сообщил, что это была всего лишь шутка (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Фото: instagram/shnurovs

"Ни один вирус еще не отменял шутливой беседы и разговора ни о чем. Мы прекрасно провели эфир с Александром, я просто очень не хотел, чтобы он приезжал ко мне на дачу. Я рад, что вы переживаете за мое здоровья. Если я заболею, то сделаю официальное заявление, а не в прямом эфире Instagram", – сказал Шнуров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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