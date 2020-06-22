Шнуров раскритиковал звезд, агитирующих за поправки в Конституцию РФ
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров раскритиковал знаменитостей, которые агитируют за поправки в Конституцию РФ.
Так, на личной странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих. В нем он упомянул Стаса Михайлова, Ольгу Бузову, а также семью Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которые снялись в агитационном ролике вместе со своим сыном. Отметим, что Шнуров иронично назвал их "вся элита", которая "может ослепить" своей популярностью.
Сергей Шнуров (Instagram-аккаунт Сергея Шнурова)
"Кто придумал по*бень вот эту. Что за креативный долбо*б? Чьи фантазии или по чьей наводке, эти звезды могут ослепить? Если мне они предложат даже водки, То, я, непременно, брошу пить", – заявил Шнуров.
Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:
Нарядились, видно для затравки.
Стас Михайлов ботоксным лицом,
Призывает поддержать поправки,
С ним Гном Гномыч, обнятый отцом,
За поправки топят вместе с мамой.
Вся элита, так сказать, на месте.
Ну и Бузова, куда без самой-самой?
Молятся за всех, и всех нас крестят.
Чтоб узнать, я б бросил сигарету,
Пиво вылил на асфальт свое б, –
Кто придумал по*бень вот эту,
Что за креативный долбо*б?
Чьи фантазии или по чьей наводке?
Эти звезды могут ослепить.
Если мне они предложат даже водки,
То, я, непременно, брошу пить.
Instagram-аккаунт Сергея Шнурова
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.