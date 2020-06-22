Шнуров раскритиковал звезд, агитирующих за поправки в Конституцию РФ

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров раскритиковал знаменитостей, которые агитируют за поправки в Конституцию РФ.

Так, на личной странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих. В нем он упомянул Стаса Михайлова, Ольгу Бузову, а также семью Яны Рудковской и Евгения Плющенко, которые снялись в агитационном ролике вместе со своим сыном. Отметим, что Шнуров иронично назвал их "вся элита", которая "может ослепить" своей популярностью.

Сергей Шнуров (Instagram-аккаунт Сергея Шнурова)

"Кто придумал по*бень вот эту. Что за креативный долбо*б? Чьи фантазии или по чьей наводке, эти звезды могут ослепить? Если мне они предложат даже водки, То, я, непременно, брошу пить", – заявил Шнуров.

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Нарядились, видно для затравки.

Стас Михайлов ботоксным лицом,

Призывает поддержать поправки,

С ним Гном Гномыч, обнятый отцом,

За поправки топят вместе с мамой.

Вся элита, так сказать, на месте.

Ну и Бузова, куда без самой-самой?

Молятся за всех, и всех нас крестят.

Чтоб узнать, я б бросил сигарету,

Пиво вылил на асфальт свое б, –

Кто придумал по*бень вот эту,

Что за креативный долбо*б?

Чьи фантазии или по чьей наводке?

Эти звезды могут ослепить.

Если мне они предложат даже водки,

То, я, непременно, брошу пить.

Instagram-аккаунт Сергея Шнурова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.