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29 сентября • обновлено в 14:06
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"Шеврон-то русский!" Сын Шварценеггера внезапно нарядился в шинель офицера России

2.6т Читать материал на украинском

Сын кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер покрасовался в сети в шинели офицера МВД России.

Фото выложил звездный отец, поздравляя его с Днем рождения. Оно сразу же вызвало ажиотаж среди российских пользователей.

Арнольд Шверцнеггер и Кристофер

Арнольд Шверцнеггер и Кристофер

instagram/schwarzenegger

"Шеврон-то русский на плече", "До полковника уже сын дослужился", "Это наверное дед вспомнил фильм "Красная жара", - пишут они в комментариях.

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Некоторые даже допускают, что на Кристофере шинель, подаренная ему многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.

Кристофер в шинеле с отцом

Кристофер в шинеле с отцом

instagram/schwarzenegger

Арнольд Шверцнеггер и сын Кристофер

Арнольд Шверцнеггер и сын Кристофер

instagram/schwarzenegger

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Российской Федерации начали массово оскорблять американскую певицу Леди Гагу в социальной сети Instagram.

Травля началась после того, как в СМИ сообщили, что артистка переехала в дом актера Брэдли Купера, который недавно развелся с моделью Ириной Шейк

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Персона
Арнольд Шварценеггер
Теги
шоу-бизнес скандалы
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филипп филипыч
филипп филипыч
изолента не той системы))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Осталось научить его говорить "Какие ваши доказательства?" и "Кокаинум!"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Лучше бы этот кроха Арнольда примерил форму немецкого окопного офицера..Она бы,лучше подошла к его полунемецкой рожи...
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