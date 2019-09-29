"Шеврон-то русский!" Сын Шварценеггера внезапно нарядился в шинель офицера России

Сын кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер покрасовался в сети в шинели офицера МВД России.

Фото выложил звездный отец, поздравляя его с Днем рождения. Оно сразу же вызвало ажиотаж среди российских пользователей.

Арнольд Шверцнеггер и Кристофер instagram/schwarzenegger

"Шеврон-то русский на плече", "До полковника уже сын дослужился", "Это наверное дед вспомнил фильм "Красная жара", - пишут они в комментариях.

Некоторые даже допускают, что на Кристофере шинель, подаренная ему многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым.

Кристофер в шинеле с отцом instagram/schwarzenegger

Арнольд Шверцнеггер и сын Кристофер instagram/schwarzenegger

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