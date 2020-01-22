Шепелев высказался об уходе с "Первого канала": подробности

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев высказался по поводу слухов о своем увольнении с шоу "На самом деле", которое выходит на "Первом канале".

Так, по словам знаменитости, он впервые слышит об этом и предложил уточнить информацию у работодателей. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

"Я первый раз об этом слышу", — признался Шепелев. К слову, в пресс-службе "Первого канала" новость об увольнении Дмитрия не подтвердили.

Дмитрий Шепелев Фото: instagram/dmitryshepelev

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Отмечается, что накануне в СМИ попала информация, что Шепелев "отснялся" в последнем выпуске и больше в шоу не появится. Место телеведущего должен был занять Дмитрий Нагиев.

К слову, ранее Дмитрий признался, что немного устал от шоу "На самом деле". К тому же он запустил собственную программу на YouTube, которая называется "Папки". Она представляет собой разговор между ведущим и гостем — известной персоной мужского пола. Темой беседы являются дети. Шепелев слушает разные истории и советы по воспитанию подрастающего поколения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Дмитрий Шепелев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, дизайнеру Екатерине Тулуповой.

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