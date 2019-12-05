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5 декабря • обновлено в 19:33
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Шепелев показал квартиру, в которой живет после смерти Фриске

1.7т
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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев показал дом, в котором живет после смерти покойной супруги Жанны Фриске.

Это произошло на шоу "Осторожно, Собчак", съемки которого проходили в его квартире (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Экспресс-газета

Экспресс-газета

Дмитрий Шепелев с Платоном

Он рассказал, что живет в отличном доме с прекрасными соседями. Шепелев провел небольшую экскурсию по апартаментам, показал комнату сына Платона, где стоит небольшая кровать, стол со статуэтками, настольные игры и синтезатор.

Шепелев показал дом - комната Платона

Шепелев показал дом - комната Платона

Кадр из видео

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В гардеробе мальчика есть дорогие бренды, так как звездному папе нравится покупать сыну стильные вещи.

"Мне импонирует замес дешевой и дорогой одежды. Прошлым летом я купил ему сандалии Gucci, но он вырос из них быстро", – признался он.

Гардероб Платона

Гардероб Платона

Кадр из видео

Кровать Платона

Кровать Платона

Кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский ведущий Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги Жанны Фриске хотел убить его. Позже он рассказал, как родители певицы обокрали внука.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Дмитрий Шепелев Платон Шепелев Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
видео шоу-бизнес
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