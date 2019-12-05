Шепелев показал квартиру, в которой живет после смерти Фриске

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев показал дом, в котором живет после смерти покойной супруги Жанны Фриске.
Это произошло на шоу "Осторожно, Собчак", съемки которого проходили в его квартире (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Экспресс-газета
Дмитрий Шепелев с Платоном
Он рассказал, что живет в отличном доме с прекрасными соседями. Шепелев провел небольшую экскурсию по апартаментам, показал комнату сына Платона, где стоит небольшая кровать, стол со статуэтками, настольные игры и синтезатор.
Шепелев показал дом - комната Платона
Кадр из видео
В гардеробе мальчика есть дорогие бренды, так как звездному папе нравится покупать сыну стильные вещи.
"Мне импонирует замес дешевой и дорогой одежды. Прошлым летом я купил ему сандалии Gucci, но он вырос из них быстро", – признался он.
Гардероб Платона
Кадр из видео
Кровать Платона
Кадр из видео
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский ведущий Дмитрий Шепелев, рассказал о том, что отец его покойной супруги Жанны Фриске хотел убить его. Позже он рассказал, как родители певицы обокрали внука.
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