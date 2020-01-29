"Шелуха": Ирина Отиева на фоне скандалов сделала заявление

Российская джазовая певица Ирина Отиева после скандала с журналистами шоу Андрея Малахова рассказала о значимом деле ее жизни.

В своем Instagram-аккаунте она сделала признание о музыке, поблагодарила за поддержку и отметила, что все остальное для нее не имеет никакого значения.

"Друзья, моя жизнь — это Музыка! Все остальное для меня шелуха! Все, что могла — я сделала. Мое главное достояние — то, что я работала на одной сцене со Стиви Уандером, Рэй Чарльзом, Би Би Кингом, и еще со многими музыкантами. Спасибо за ваше внимание ко мне! Лишь Музыка во главе всего!" – заявила Отиева.

Как сообщалось ранее, джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева заявила, что журналисты программы Андрея Малахова обманом записали с ней интервью.

Также певица объяснила, почему обиделась на других звезд российской эстрады – Лолиту и Александра Серова.

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