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16 января • обновлено в 14:18
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"Хватит, пускай в России поют!" Украинцев разозлил приезд новых звезд-крымнашистов

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Российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, поддержавшие аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. По словам политика, таким персонажам нельзя позволять одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине.

Владимир Арьев

Владимир Арьев

Фото: rbc.ua

"Хватит! Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украине! 40 депутатов из 4-х фракций и групп обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом, и в частности граждан РФ, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют", — написал Арьев.

Валерий Сюткин и Александр Серов

Валерий Сюткин и Александр Серов

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Кроме того, он добавил, что в случае бездеятельности СБУ, эти концерты спокойно не пройдут.

"Посмотрим, готова СБУ проявить принципиальность и выдать запрет, или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения. Должен очередной раз предупредить СБУ — в случае вашей бездеятельности, концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предсказать", — отметил политик.

"Хватит, пускай в России поют!" Украинцев разозлил приезд новых звезд-крымнашистов

Фото: facebook./volodymyr.ariev

"Хватит, пускай в России поют!" Украинцев разозлил приезд новых звезд-крымнашистов

Фото: facebook./volodymyr.ariev

Напомним, что Александр Серов еще в 2017 году попал в базу украинского сайта "Миротворец" за выступления в оккупированных Симферополе и Севастополе. Несмотря на это, въезд в страну ему не запретили.

Серов дал концерт в Симферополе в 2017 году

Серов дал концерт в Симферополе в 2017 году

Фото: myrotvorets.center

Как сообщал OBOZREVATEL, российской группе "Воровайки", которая планировал концерты в Украине, запретили въезд в страну на три года.

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Автор
Кристина Долматова
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Стадо свиней с паРРаши лезет к нам. Другое стадо - Козлов - сутками болеет в интернете. паРРашные твари - стойте в стойле на росее. Вам здесь делать нечего! Или будете уничтожены. Рано или поздно!
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Александровский Дмитрий
Александровский Дмитрий
Интересно, кому нужны концерты этих старперов? Бабкам и дедкам? Я их уже лет двадцать не слышал, думал что их нафталином пересыпали и в музей засунули. Серов, судя по фото, уже и в ворота ангара не влезает
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Махно Володимир
Махно Володимир
вату нужно сжигать! она хорошо горит!
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