Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на сцене в образе своей умершей родственницы, надев ее платье и спев песни из ее репертуара.

Так, Наталья Фриске стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов Жанны, чем разозлила ее поклонников в сети. Видео выступления Натальи опубликованы в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Выяснилось, что сестру Фриске в качестве звезды пригласили петь на свадьбе в Москве. Присутствующие танцевали под песню "Где-то летом", которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста. Наталья Фриске, в свою очередь, не стала скрывать, что часто пользуется песнями своей сестры.

Наталья Фриске "спародировала" умершую сестру на свадьбе Instagram Натальи Фриске

Поклонникам покойной Жанны не понравился такой поступок ее родственницы. Они призвали девушку не позориться.

"Не позорилась бы.... Жанна была уникальная, а ей до сестры как до звезды на небе, ни голоса, ни внешности. Медведь на ухо наступил", – возмутились пользователи сети.

Другие же уличили женщину в пиаре на смерти сестры, которая не смогла побороть рак и умерла в 2015 году.

"Складывается такое впечатление, что вся семья ждала смерти Жанны, чтоб потом словить звезду. Не являюсь поклонницей Жанны, но за нее обидно", – добавили другие.

Сестра Фриске спровоцировала скандал в сети: надела платье Жанны и спела ее песни

Сестра Фриске спровоцировала скандал в сети: надела платье Жанны и спела ее песни

Сестра Фриске спровоцировала скандал в сети: надела платье Жанны и спела ее песни

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Со злокачественной неоперабельной опухолью певица боролась около двух лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сестра покойной Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к 7-летнему сыну певицы. Так, она поздравила Платона с днем рождения и написала, что надеется: наступит день и он все поймет и воссоединится с семьей мамы.