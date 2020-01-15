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15 января • обновлено в 16:56
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Серов получил огнестрельное ранение: певец отреагировал на новость в росСМИ

2.4т
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Российский певец Александр Серов прокомментировал новости в росСМИ о том, что он получил огнестрельное ранение во время потасовки.

Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Александр Серов

Александр Серов

24СМИ

Новости
Александр Серов после ранения предстал в ужасном виде

Так, утром 15 января издание СтарХит опубликовало новость о том, что Серов был ранен в ногу из травматического оружия. Затем в других росСМИ появились сообщения о том, что артист попал в перестрелку.

Певец решил прокомментировать сообщения в прессе:

"Друзья! Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений!".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в конце прошлого года Александр Серов стал фигурантом перестрелки. В ходе случившегося в одном из подмосковных заведений инцидента артист получил ранение в ногу.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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