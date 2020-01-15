Серов получил огнестрельное ранение: певец отреагировал на новость в росСМИ

Российский певец Александр Серов прокомментировал новости в росСМИ о том, что он получил огнестрельное ранение во время потасовки.

Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Александр Серов 24СМИ

Новости Александр Серов после ранения предстал в ужасном виде

Так, утром 15 января издание СтарХит опубликовало новость о том, что Серов был ранен в ногу из травматического оружия. Затем в других росСМИ появились сообщения о том, что артист попал в перестрелку.

Певец решил прокомментировать сообщения в прессе:

"Друзья! Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений!".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в конце прошлого года Александр Серов стал фигурантом перестрелки. В ходе случившегося в одном из подмосковных заведений инцидента артист получил ранение в ногу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!