Серов получил огнестрельное ранение: певец отреагировал на новость в росСМИ

Российский певец Александр Серов прокомментировал новости в росСМИ о том, что он получил огнестрельное ранение во время потасовки.
Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Александр Серов
24СМИ
Так, утром 15 января издание СтарХит опубликовало новость о том, что Серов был ранен в ногу из травматического оружия. Затем в других росСМИ появились сообщения о том, что артист попал в перестрелку.
Певец решил прокомментировать сообщения в прессе:
"Друзья! Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений!".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в конце прошлого года Александр Серов стал фигурантом перестрелки. В ходе случившегося в одном из подмосковных заведений инцидента артист получил ранение в ногу.
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