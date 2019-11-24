Сербский режиссер-"крымнашист" дождался признания Путина

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием сербского режиссера Эмира Кустурицу.

Соответствующий текст был опубликован на сайте Кремля. В нем Путин отметил оригинальность и самобытность творчества режиссера, а также выразил уважение к активной общественной деятельности.

Эмир Кустурица и Владимир Путин

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего 65-летия... Вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца. Глубокое уважение вызывает ваша активная общественная деятельность, а также усилия, направленные на популяризацию русской культуры, на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и сохранение исторической правды", — говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, президент РФ пожелал Кустурице крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения намеченных планов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмир Кустурица признался, что любит Россию и назвал сербов и русских братьями.

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