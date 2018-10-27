МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Семья ждала, что его не станет'': друг Караченцова рассказал о последних днях актера

2.7тЧитать материал на украинском

Друг умершего актера Николая Караченцова, композитор Владимир Быстряков, с которым актер дружил около 30 лет, поделился трогательными воспоминаниями.

О последних днях артиста его друг рассказала в интервью "КП" в Украине".

"Последний раз мы с ним виделись в больнице две недели назад. Он был такой румяный, потом мне Андрюша (сын Караченцова, – ред.) сказал, что он просто опухший. Его опухоль разделилась и начала распадаться. Вывести ее не было возможности, операцию он бы не выдержал. Это и усугубило конец. Семья уже ожидала, что его не станет", - рассказал композитор.

Новости
Умер Николай Караченцов: названа причина смерти легендарного актера

По его словам, близкие старались отвлечь Караченцова, развеселить его.

"Мы старались его как-то поддержать, смешили. Люда (жена Караченцова, – ред.) рассказывала смешные истории, я рассказывал. Он был человек очень смешливый, очень компанейский, никогда никому не отказывал ни в автографах, ни в поцелуях, ни в объятиях. Тем не менее, друзей у него было не так много. Он был очень избирательный", - поделился Быстряков воспоминаниями.

''Семья ждала, что его не станет'': друг Караченцова рассказал о последних днях актера

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 26 октября на 74 году жизни скончался российский актер театра и кино Николай Караченцов. До своего 74-летия Караченцов не дожил всего один день.

Персона
Николай Караченцов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги