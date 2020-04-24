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24 апреля • обновлено в 09:29
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Семенович резко ответила Водонаевой на унижения полных людей

1.9т
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Российская певица Анна Семенович отреагировала на заявление звезды Instagram и экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой о том, что она никогда не зайдет в бассейн, если там плавает человек с лишним весом.

Так, в интервью в YouTube-шоу "Алена, блин" артистка рассказала, что является сторонницей бодипозитива, поэтому такие умозаключения для нее неприемлемы.

Анна Семенович

Анна Семенович

МК

Кроме того, по мнению Семенович, Водонаева живет за счет скандалов.

"Ну не плавай. Иди, мойся у себя в ванной, какие проблемы-то? Лично мне кажется, что полные люди очень милые и классные. Некоторым людям просто очень нужно пиариться: кто-то живет за счет скандалов, кто-то еще за счет чего-то. У нас полстраны полных людей", – сказала певица.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

ria.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался о посте экс-участницы "Дом-2" Алены Водонаевой в Instagram о материнском капитале. Политик предложил оштрафовать знаменитость на 100 миллионов.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Анна Семенович Алена Водонаева
Место
Россия
Тег
Новости России
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